Turismiauhindadele kandideerivad Hoppet ja Karmen Paju

Purjelaeva reederi Pekka Rooväli sõnul on päris suur asi, et selline objekt nominendiks valitakse n-ö maailma äärelt. „Teeme endiselt asja autentselt ja hingega ning tulemas on ka pönevaid uudiseid,“ ütles Rooväli. Hoppet on tema sõnul eraldiseisva messiboksiga tänavu ka Tourest turismimessil esindatud.