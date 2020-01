ÜLESKUTSE: Pane kirja oma elatud elu lugu

Tallinna saarlaste ühendus hakkab uuesti välja andma raamatuid “Saarlaste elulood”. Koostamisel on sarja kuues raamat. Nüüd kutsubki Tallinna saarlaste seltskond päritolult saarlasi ja sisserännanud kaasmaalasi oma elulugu (või osa sellest) kirja panema. Saata võib ka mõne kirjapandud imepärase meenutuse.

Oodatud on nendegi elulood, kes on meie hulgast jõudnud juba lahkuda. Lood, mille on kirja pannud inimesed ise või nende lähedased. Kajastavad ju needki saarlase elatud elu.