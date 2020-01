Mida teha, kui oled laenu tagasimaksetega hädas?

Millised on siis need soovitused ja lahendused, mida sellises olukorras inimestele annate?

Oleme koos inimesega vaadanud üle kõik tema kohustused ja nendega kaasnevad kõrvalkulud. Tihti ei tehta vahet intressiarvestusel laenusummalt ja laenujäägilt ning ei osata kuluna näha haldustasu. Kui näeme võimalust, et laenude refinantseerimise kaudu saab inimene jälle talle jõukohase kuumakse, siis teemegi talle sellise pakkumise. Refinantseerimise all peame silmas, et liidame olemasolevate laenulepingute summad osaliselt või täielikult kokku ja paneme ühte lepingusse. Eesmärgiks on vähendada olemasolevaid kõrvalkulusid (intressi ja haldustasusid) ja igakuist kuumakset. Sellise lahendusega oleme suutnud aidata väga paljusid kliente.

Kas suudate aidata kõiki, kes teie poole pöörduvad?

Kõiki ei ole me siiski aidata saanud. Kõige olulisem on, et inimene ise on asunud lahendusi otsima. Meie hindame, kas inimene suudab endale võetud kohustusi täita. Suuremate laenude puhul on vajalik, et laenud oleksid tagatud kas käenduse või kinnisvaraga.

Jääb mulje, et inimesi, kes tänapäeval oma laenudega toime ei tule, on palju.

Jah, kahjuks peame teie väitega nõustuma. Nende hulgas on palju toredaid ja mõistlikke inimesi, kes on lihtsalt teinud mõne halva otsuse või kaotanud mõneks ajaks sissetuleku. Hiljem aga ei osata probleemile lahendust leida või on häbitunne see, mis on takistanud lahendusi otsimast, ning selle asemel on kuude ja aastate viisi "tuld kustutatud" uute laenudega. See on emotsionaalselt kurnav ja ka tõsine raamatupidamine, sest tihti on lepinguid, mida täita tuleb, rohkem kui 20.

Millised soovitused on teil neile inimestele?

Unustage häbi, lahendus on tähtsam! Uurige, kas ja milliseid lahendusi teile pakutakse. Ühe lahendusena pakub Saare Laen laenude refinantseerimist. Otsus tuleb aga alati teha inimesel endal.