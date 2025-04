"Üldse pole enam kuulda sellest midagi. Lihtsalt huvitab, et siiamaani on üks lõik rekonstrueerimata, aga arenguid selle kohta pole kuulda," kirjutab lugeja.

Saaremaa valla taristuinsener Rait Pitk: "Tallinna tänava uuendamise projekt on olnud mõjutatud mitmest asjaolust, kuid on jätkuvalt töös. Arenguid on oodata loodetavasti esimese poolaasta jooksul."