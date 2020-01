Tõnu Talvi: soe talv – metskitsele sobib, hülgele mitte

Kui talv on soe, pole meil lume ja jää näol ka veereservuaari, mis on oluline nii loodusele kui ka põllumajandusele. Lumeta talvele järgneb tõenäoliselt palju kuivem kevad. Taime arenguks vajalik niiskus kaob varem.

Iga päev toob teateid kevadekuulutajaist

Ants Animägi, RMK looduskaitsespetsialist:

Eks sooja ilma ole talviti ikka ette tulnud, aga et talv nii kaua oleks soojana püsinud – sellist asja ma ei mäleta. Südatalvel jaanuaris peaks ikka lumi maas olema ja loodus puhkama. Praegune erakordne soojus on taimedele mõjunud petlikult.

Iga päev toob teateid n-ö kevadekuulutajatest. Sinililled õitsevad, sarapuu isasõied tolmlevad. Kui hästi otsida, küllap leiab ka punakaid emasõisi. 17. jaanuaril oli Väljamõisas näha karikseeni, 20. jaanuaril õitses Kahtla poolsaare loopealsel nurmenukk. See taim peaks õitsema mai algusest juuni keskpaigani. Ka mesilased tarudes on sellest soojast häiritud. Kui külm tuleb, siis saavad vara õitsema hakanud taimed, pungad ja lehed külmakahjustusi. Hilisemad pääsevad. Looduses on asjad häälestatud õnneks nii, et kõik korraga ei hukku.

Mati Martinson, Sõrve linnuvaatleja:

Kui siin on näha rändlinde, kes talveks harilikult minema lendavad, on need sellised linnud, kes pole minema lennanudki. Varaseid tulijaid veel pole. Kuna merel jääd pole, on luikede ränne veel olemata. Luiged lendavad ju minema enamasti alles siis, kui meri jäätub. Harilikult luiged talvituvadki Saaremaa rannas, neid on siin ligi viis tuhat. Üle suure mere lendavad nad alles viimases hädas. Et energiat asjatult mitte kulutada, on targem paigale jääda.