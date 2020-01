Välismaalased noolivad Saaremaa muinaspärandit

Videos näidatud Vene vaskmündid ja Rootsi hõbeöörid pärinevad XVII ja XVIII sajandist. Salvestust vaadanud Eesti ajaloomuuseumi teadur-kuraator Ivar Leimus ütles, et mündid iseenesest haruldased pole, küll aga on leid oluline tolleaegse rahakäibe uurimise seisukohalt.

“Ilmselt on tegu XVIII sajandil kaotatud rahakotiga,” oletas Leimus. Huvitav on tema sõnul fakt, et Rootsi rahad olid nii kaua käibel ja et neid ka pärast Venemaa võimu alla minekut juurde tuli. “Kirjalikest allikatest oli see teada, aga leiuna mulle teadaolevalt mitte,” sõnas ta.