Margit Kõrvits: turismi edendamisel tuleb egod tahaplaanile jätta

On üks kena sõna, mida kasutatakse pea kõigil koosolekutel – koostöö. Koostööle ei sunni aga vägisi. Koostöö on võimalik siis, kui inimestel on empaatiavõimet ja oskust läbirääkimisi pidada.

Saaremaa ja Muhu brändi areng sõltub inimestest. Absoluutselt iga inimene meie saartel on brändi saadik. Mida olen märganud – saarte väikesest kogukonnast pärit inimesed hoiavad mandril väga kokku. Siin kohapeal olen aga sattunud olukordadesse, mis ajavad silmad suureks. Nagu ütleb selle kohta Ita Ever: “Ära vihasta, lihtsalt imesta.”

Minu suurim õppetund on olnud see, et palju kiidetud huumorimeelega saarlased on võimelised asju vägagi isiklikult võtma. Mina ju ei tea, kes on kelle sugulane, millised lahkarvamused on kellegi vahel olnud.

Esimene aasta, mis kulus suuresti suhtekorraldusele, oli väsitav. Selle asemel, et kohe sisulise töö kallale asuda, oli vaja võtta endale otsekui lasteaiakasvataja roll. Praeguseks on sõjakirves siiski maha maetud ja segased ajad õnneks selja taga.

Milline siis on see fookus – kuidas meie saari paremini turundada?

Mul on eraettevõtluse taust, kus otsuseid tehakse kiiremini, asjad liiguvad rutem, trendide muutumisele on võimalik reageerida kohe. Avalikus sektoris käivad asjad aeglasemalt.

Tähtis on, et oleme märkimisväärselt suutnud vähendada bürokraatiat.

Oleme enda jaoks läbi töötanud turismi olukorra maailma mõistes, arvestame trende, kuhu mille pärast reisida soovitakse. Meie ülesanne on tutvustada, mis meil siin Saaremaal toimub, rääkida sellest, mida meil pakkuda on.

Maailmas on teema number üks “jätkusuutlik turismisihtkoht” – see on justkui võlusõna. Loodus, hea toit ja teenindus, rikas pärandkultuur, vähe inimesi – just need on põhjused, miks meie saartele tulla. Vahepeal on fookus meie looduselt miskipärast mujale liikunud, aga just loodus on kõige tähtsam. Kõik muu koondub selle ümber. Inimeste jaoks on oluline just see, et kuulume Lääne-Eesti saarestikku, oleme arhipelaag, asume UNESCO biosfääri programmialal “Inimene ja biosfäär”. Mul on hea meel, et võitsime hiljutisel Soome Matkamessil “Jätkusuutliku turismi auhinna”, pistes rinda väga tugevate finalistidega. See on ka üks meie fookusteemadest Saaremaa turundamisel. Järelikult oleme õigel teel.

Sageli kurdavad paljud saarlased, et meil ei ole siin ju peale Kuressaare lossi, Kaali kraatri ja paari suvise festivali suurt midagi, mille pärast siia tulla.

Oi, meil on väga palju sellist, mille pärast siia tulla! Näiteks tegutseb meil Saaremaal nunnaklooster, mis on ka külastajatele avatud. Kui Kuremäe klooster on väga populaarne, siis meie kloostrist ei tea isegi paljud kohalikud.

Muretseme selle pärast, et meil ei ole talveperioodil siin suuri üritusi, võimsaid festivale – justkui poleks siin sel ajal mitte midagi teha. Just vastupidi! Itaallastel on väljend dolce far niente ehk mõnus mittemidagitegemine. Selliseks mõnusaks ajaveetmiseks on meil kõik võimalused olemas. Meil on loss, Thule koda, mitu kino, teater, Kuressaare Kultuurivara, kes korraldab suurepäraseid kontserte, Saare KEK, spaahotellid, rahvamajad üle Saaremaa. Need on kohad, kus alati midagi toimub. Tähtis on, et info nende kohtade ja võimaluste kohta meie külalisteni jõuaks.

Kas olete kindel, et see pikaajaline visioon, mille koostamisel sai palju vaeva nähtud, jääb kehtima ka uue juhi ajal?

Olen kindel, et Visit Saaremaa tubli ja asjatundlik tiim jätkab valitud teed. Mina leian, et kui oled aluse pannud millelegi heale, tuleb uutele, innovaatilistele, empaatiavõimega inimestele selle arendamiseks võimalus anda.

Kas jääte Saaremaale?