LUGEJA KIRI: Must plekk ajaloos

27. jaanuaril peetakse maailmas holokausti mälestuspäeva, mida unustada ei tohi. Minuvanused ehk teavad – juudisoost inimesed kindlasti –, kuid noored ei pruugi seda teada, kui pole just tegu üle keskmise poliit-kirjaoskusega. Võib ju mõelda, et mis see minusse puutub, oli see ju nii ammu jne. Ei maksa aga unustada, et sõjad, vaen, viha ning tapahimu pole kuhugi kadunud. Ja sageli on mustad jõud tugevam pool.