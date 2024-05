JUHTKIRI Varas jätab varna seina, tuli ei sedagi

Paraku polnud see eelmisel nädalal ainus tulekahju Saare maakonnas. Samal päeval, 3. mail oli Kuremetsa külas ulatuslik pinnasepõleng, kus hävis grillmaja.

Kevad on käes – aeg, mil koristatakse koduõuesid ja tehakse lõket, et põletada kuivanud oksi ja lehti põletada. Samuti on saabunud grillihooaeg, mil paljudes hoovides küpsetatakse sütel head ja paremat.