Esimene Oma Kodu lugu (“Urmas ja Mari Viik – elu Kuivastu mõisa maadel”) ilmus septembris 2018. Siis ei aimanud veel keegi, et kaks aastat hiljem, 17. detsembri öösel kell 00.22 teatab pealtnägija häirekeskusele tulekahjust Kuivastu külas... Kõik järgnev on olnud otsekui musternäide sihikindlusest, hoolimisest.

“Sellist tunnet, et lõpetaks nüüd üldse ära selle Muhus käimise, polnud hetkekski. Õnnetu olla polegi teab mis keeruline kunst, palju enam tahet ja jõudu nõuab juhtunust ülesaamine ja üleolemine. Maril ja Urmasel polnud aega õnnetu olla. Hakati tegutsema ja veebruariks oli plats tulekahju nähtavatest tagajärgedest puhtaks tehtud. “Peab olema mingi tugi, meil on see pere näol olemas. Kõik on nii palju panustanud, lapsed, väimehed. Kõik olid valmis sellest olukorrast välja tulema.”