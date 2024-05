SULEV ULP Kas rinnavähiga saab võidelda… ja võita?

Juba aastasadu on rinnavähk naisi kimbutanud ja põhjustanud seeläbi enneaegseid surmi. Varem oli rinnavähiga üsna võimatu võidelda, kuna rinnakaebuste tekkimisel oli haigus juba kaugemale arenenud – osal naistel õnnestus raviga elu mõnevõrra pikendada, kuid täielik tervistumine oli praktiliselt välistatud.

Lisaks teame me kõik, kui kallis on kaugelearenenud rinnavähi ravi ja kui koormav on see naistele. Kui sellele vaatamata tulemust ei ole – naine sureb –, teeb see ikka meele mõruks küll.

Tänapäeval on rinnavähi olukord totaalselt erinev. 2022. aastal möödus 45 aastat esimese rinnavähi mammograafilise sõeluuringu käivitamisest maailmas. Professor Lazlo Tabar (79) Faluni haiglast alustas 7. juulil 1977. a Rootsis kahes maakonnas sõeluuringuprogrammi, mille lõppemisel läbiviidud analüüs näitas, et aktiivses grupis (naised, kes osalesid sõeluuringul) ilmnes statistiliselt oluline 30% rinnavähki suremuse langus.

Üle-eestilist rinnavähi sõeluuringut alustati 2002. aastal, initsiaatoriks oli tollane vähiliidu president, professor Väino Rätsep.

Väga head ravitulemused

Milles seisneb sõeluuringu edu? Sõeluuring on populatsiooniuuring, kus uuringule kutsutakse regulaarselt (kaheaastase intervalliga) kõik sihtrühma naised sünniaastate kaupa (tänavu Eestis 50–74-aastased naised). Enamikul neist pole mingeid rinnakaebusi, aga – varane rinnavähk, mis on hästi ravitav, ei anna mingeid rinnakaebusi ja seda pole katsudes tunda. Seetõttu ei pöördu naised ka õigeaegselt arstile. Samas on vähikahtlased muutused mammograafias avastatavad mitmeid aastaid enne rinnakaebuste tekkimist.