Est-Agar läheb esimese maaettevõttena üle gaasiküttele

AS-i Est-Agar juhatuse liige Urmas Pau ütles, et siiani saadi tootmiseks vajalik soojus-energia põlevkiviõlist, millega kaasneb mitmeid kõrvalkulusid ja mille käitlemine on tülikas.

Põlevkiviõli asendajana kaalus ettevõte üsna mitut alternatiivi, kuni jäädi pidama veeldatud maagaasi (LNG) juurde. Kõrgeima energiatihedusega LNG on vedelal kujul maagaas, mis on mahult kuussada korda väiksem kui tavalises olekus maagaas.

Pau sõnul langeb energia megavatt-tunni hind küll ainult 10 protsenti, kuid olulised on muud eelised. “Kui me põlevkiviõli pidime ostma endale lattu, siis gaasiga me ladu endal üldse pidama ei pea,” rääkis Pau. “Saame osta täpselt niipalju, kui me kasutame ja tasume mõõtja järgi.”

Est-Agar AS on maailmas ainuke punavetikast Furcellaria lumbricalis´est toodetud unikaalse tekstuuriandva lisaaine furtsellaraani tootja. Ettevõtte 2018. aasta majandusaasta aruande kohaselt teenis ettevõte äritulu 822 700 eurot. 2018 juunis alustati koostöös Prantsuse ettevõttega SA Algaia uue tehnoloogilise liini arendusprojekti pulbrilise furtsellaraani tootmiseks.

“Meie partneriks on Euroopas ettevõte, kes lisab meie toodet erinevatesse segudesse, mis omakorda müüakse edasi kosmeetikafirmadele, kelle hulgas on ka väga nimekaid,” rääkis Pau.

Kassari lahes kasvavat punavetikat agarikku uurinud Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi doktorant Priit Kersen jõudis 2014. aastal järeldusele, et Kassari laht on ainulaadne agariku kasvukoht, sest 150 km2 suurune mereala on maailma suurim merepõhjas lahtiselt kasvava furtsellaaria kasvuala. Agarik on ainus töönduslikult tähtis vetikaliik Läänemeres – see on väärtuslik tooraine geelistuvate polüsahhariidide tootmiseks.