Saaremaa mässu konverents pärjati teadusürituse Muuseumirotiga

Saaremaa muuseumi sihtasutuse juhatuse liige Rita Valge ütles Saarte Häälele, et aastas üks konverents korraldada peaks olema muuseumile igati jõu- ja asjakohane. Ta lisas, et üldjuhul on teema leitud mõnest tähtpäevast või sündmusest lähtudes. Mullu räägiti 100 aasta möödumisest Saaremaa mässust, tänavu möödub 100 aastat Tartu rahust, mida sel kolmapäeval temaatilise konverentsiga ära märgiti.

Tuleval aastal on Saaremaal fookuses viikingitemaatika ja sellega seostub ka Saaremaa muuseumi poolt juba praegu ettevalmistatav Salme laevmatustele keskenduv rahvusvaheline konverents. “Otsime esinejaid nii Rootsist kui ka Venemaalt,” ütles Valge ja lisas, et keskne roll on kindlasti Jüri Peetsil ning teistel laevkalmete uurimisega seotud teadlastel.

2019. aasta parimaks püsinäituseks ja Suure Muuseumiroti võitjaks tunnistati Eesti arhitektuurimuuseumi näitus “Uuri ruumi”. Parima ajutise näituse auhinna sai Tartu kunstimuuseumi väljapanek “Pallas 100. Kunstikool ja kultus” ja kõrvalprojekt “Pallaslased Eesti kodudest”. Kokku tunnustati Valga raudteejaamas toimunud aastaauhindade galal kümmet Muuseumiroti laureaati.

“Tähelepanu väärib just väikeste muuseumide edu. Tean oma kogemusest, kui tähtis on tegijatele ühe sellise roti võitmine. See liidab kogu kollektiivi, sest muuseumitöö on koostöö!” lausus kultuuriminister Tõnis Lukas.

Muuseumiauhindade konkursile laekus tänavu 93 taotlust, millest võitjad selgitasid välja kultuuriministeeriumi juures tegutseva muuseuminõukogu komisjonid.

Iga Muuseumiroti 2019 kategooria võitjale on välja pandud Eesti Kultuurkapitali rahaline auhind 1300 eurot, mille eest võib laureaat osaleda kas “The Best in Heritage” konverentsil Dubrovnikus, Euroopa muuseumifoorumi aastakonverentsil, õppereisil Euroopa aasta muuseumi tiitli võitnud muuseumisse või osaleda konkursiaastal toimuval reisil erialase enesetäienduse eesmärgil.

Kõikidele võitjatele kingiti skulptor Tiiu Kirsipuu pisikesed Muuseumiroti kujud, ränd-auhinnana jäävad ringlema suured Muuseumirotid parima näituse ja püsinäituse auhinna saajatele.

