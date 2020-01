Metsaettevõtja Mäemetsal on üle 200 juriidilise keha

Platvorm nõuab nüüd Silla firma pankrotti, et vähemalt mingi raha tagasi saada. Samal ajal toimetab ka Sild ise: ta on teinud tehingu, millega sai projekti uueks omanikuks Saaremaa metsaettevõtja Aivar Mäemets. Mees, kes omab äriregistris üle 200 juriidilise keha, millest enamik on usaldusühingud, ja teenib aastas miljoneid eurosid.

Crowdestate’i juht arvab, et Sild ja Mäemets võivad olla äripartnerid, kes mängisid investoritele ninanipsu andes kokku. Mäemetsa sõnul ei vasta see tõele, ta selgitas, et 2018. aastal sõlmis ta Sillale kuuluva Loo Kodud OÜ-ga võlaõiguslepingu, millega omandas projektis 39 korterit. See tähendab, et ta ei saanud veel nende omanikuks, aga tal oli selleks õigus, kui projekt korda oleks saanud.

“Kui mõistsin, et Sild arendamisega hakkama ei saa, tegin talle ettepaneku projekt minule müüa. Maksin raha lisaks, võtsin projekti üle,” ütles Mäemets. “Minu investeeringud olid tagatud ja kaitsesin protsessis enda huve. Ma ei saanud lihtsalt pealt vaadata, kuidas minu vara sulab.”