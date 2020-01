Suurmeister Ants Nisu: lootust ei tohi kaotada

Ants ise alustas maadlustreeninguid koolipoisina 1961. aastal treener Aadu Saviste käe all. Pärast tollase Kingissepa 8-klassilise kooli lõpetamist jätkas Saaremaal koolinoorte esivõistlustel konkurentidel selja prügiseks teinud spordipoiss õpinguid Tallinna kutsekeskkoolis nr 6. Pealinnas jätkusid ka treeningud. Head tulemused ei lasknud end kaua oodata. Eesti meistriks on Ants tulnud koguni viiel korral. 1974. aastal Euroopa karikavõistlustel võttis saarlane autasu vastu pjedestaali kõrgeimal astmel.

“Lõpetasin tippsportlasena liiga vara. Peamiseks põhjuseks oli see, et mind ei lubatud tiitlivõistlustele N. Liidust välja. Sinna said aga maadlejad, keda olin N. Liidu võistlustel võitnud,” meenutas suurmeister aastakümnete tagust aega.