Riik tahab teid valdade kaela lükata, kuid raha ei paku

Investeeringuraha peaks kindlasti suurenema, ütleb Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juht Mikk Tuisk , viidates, et kruusateed on vaja mustkatte alla viia. Praegu on riik oma plaanides arvestanud vaid kruusateede remondiga.

Omaette teema on lisanduvate teede talihooldus. Üleantavate teede seas on palju selliseid lõike, mille puhastamiseks läheb vaja korralikku talihoolde tehnikat, mida Saaremaa vallas lumelükkamisega tegelevatel talumeestel ei ole.

Ruhnus tähendaks 4 kilomeetrit korralikku jamamist

Ruhnu saarel tahetakse vallale üle anda mustkattega 3,9 kilomeetri pikkune sadamasse viiv tee. Ruhnu vallavanem Andre Nõu ütles, et kuigi tee uuesti pindamist tuleks teha üsna harva, on see valla jaoks ikkagi väga kallis ja keeruline ettevõtmine. Ruhnus tähendab see kogu materjali vastavate pargastega saarele toomist.

“Pigem mitte,” ütles Nõu riigi pakkumise kohta, kus antaks küll tee, kuid remondisummad ei suureneks. Ruhnlased on asja arutanud Kihnu ja Vormsiga ning kõikidel saartel ollakse pigem seda meelt, et niimoodi neid teid vastu võtta ei saa.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et nemad riigi pakkumisse positiivselt ei suhtu. Seda väljendas Muhu ka juba 2018. aastal, kui selle plaaniga esimest korda lagedale tuldi. Liitmäele jääb arusaamatuks, mille järgi Muhu vallale pakutavad teed välja valiti: valikus on nii tähtsa riigikaitselise objektini viiv tee kui ka suhteliselt suure liikluskoormusega tee, mida kasutab ühistransport. Sarnaselt teiste valdadega nähakse ka Muhus probleeme teehoolde ja -remondi vähese rahastamisega.

Raul Vinni