Tegusate naiste klubi alustab uut hooaega

Ettevõtlike saare naiste klubi toob kokku enesearengule, uutele koostöövõimalustele, ideede, arvamuste ja kogemuste vahetamisele avatud naised. Klubi eesmärk on tõsta ettevõtlusteadlikkust – suurendab see ju omakorda naisettevõtjate hulka.

Seni on klubisse kuuluvad naised osalenud erinevaid pädevusi arendavatel koolitustel, kuulanud julgete ettevõtjate edu- ja komistuslugusid ning külastanud ettevõtjaid ka teistes maakondades.

Klubisse kuuluv Rita Alt jagab oma kogemusi: “Ettevõtlike saare naiste klubi ühendab endas palju sellist, mis mulle rõõmu ja rahuldust pakub, arendab ning minu ettevõtlusele hoogu annab. Kuigi oleme klubis kõik väga erinevad, ühendab meid ettevõtlikkus, uue õppimine, kogemuste vahetamine ning naistele omane “elu paika panemine” kohvitassi taga. Mu maailmapilt on tohutult avardunud tänu põnevatele inimestele, kes klubiõhtutel esinemas käivad või keda oma reisidel Eesti eri paigus ise külastame. Olen väga tänulik, et meil on nii tore punt Saaremaa atsakaid naisi, eesotsas sütitava Tiiaga. Koos tekib selline sünergia, et pärast tegutsed ja toimetad mitu korda kiiremini ja efektiivsemalt.”