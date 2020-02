Koondamine jätab tööta viis kalmistuvahti

15 aastat Kihelkonna kalmistuvahi tööd teinud Margus Saare jaoks tuli neljapäeval saabunud koondamisteade kui välk selgest taevast. Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitsoni allkirjaga teade kuulutas, et alates 30. aprillist mehel tööd enam pole – ametikoht koondatakse ning muud sobivat asendustööd ei ole talle samuti anda.

"Ma olen mures oma kalmistu pärast," ohkas pisaratega võidelnud Saar. "See pole loogiline, ei ole loogiline!" ei suutnud mees mõista, mil moel hooldatakse edaspidi surnuaedu, kui neis vahte kohapeal pole. Tema elab kalmistust vaid mõnesaja meetri kaugusel ning tal pole probleemi olenemata kellaajast kalmistule kohale minna ka väljaspool ametlikku tööaega. "Surm ei küsi kellaaega," nentis ta.

Lõi rivist välja

Seepärast ei taha ta koondamisega ka nõustuda. "See lõi mu rivist välja. Täiesti ootamatu teade," tunnistas kolme kuu pärast tööta jääv kalmistuvaht, vajades enne jätkamist järjekordset hetke enda kogumiseks.

Kihelkonna kalmistuvaht ei teadnud, kas koondamine võetakse ette üle Saaremaa, kuid kui mitme kalmistu peale määratakse näiteks üks inimene, kes hakkab külakorda surnuaedades käima, ei ole see tema sõnul piisav. "Siin peab inimene ikka iga päev kohal olema. Ei saa nii, et on nagu teenustöö ja korra nädalas käib keegi," rääkis Saar. "Kui inimest kohapeal pole, läheb kõik rappa – prügimajandus, hein, kõik. Ja kaebused on kiired tulema."

Saare sõnul on kalmistud üle Saaremaa väga erinevad. Kihelkonna kalmistu on maapiirkonna surnuaedadest üks suuremaid ning matuseid on seal võrreldes nii mõnegi teisega üsna palju. "Möödunud aastal oli 38 matust," märkis Margus Saar. Eilehommikulgi seadis ta järjekordse hauaplatsi matuseks valmis ja tunnistas, et täpsus on kalmistuvahi töös oluline.

Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitsoni sõnul vastutavad nad sellest aastast kõikide Saaremaa kalmistute hooldamise eest. Nende haldusalasse ei kuulu vaid Kudjape kalmistu, mida hooldab Kuressaare Linnamajandus.

Tiitsoni sõnul vaatasid nad jaanuari jooksul üle oma meeskondade tööülesanded ja -mahud ning selgitasid välja, kas ja kus oleks mõistlik teha muudatusi. Nõnda otsustasid nad mitmes piirkonnas vähendada kalmistuvahtide arvu.

Hooldamata ei jää

Jaanuari alguse seisuga oli Saaremaa Haldusel 22 kalmistuvahti, kellest mitmed osalise tööajaga. "Kevadest oleme plaaninud jätkata 17 kalmistuvahiga," märkis Tiitson. Ära koondatakse Jaani, Saikla-Nõmme, Pöide ja Kihelkonna kalmistuvaht.

Tiitson rõhutas, et ükski kalmistu hooldamata ei jää. Tema sõnul on mitmel pool mõistlik lahendus, et kalmistuvaht hooldab rohkem kui ühte kalmistut. "Hea näide on Kaarma piirkond, kus palju aastaid toimetab nelja kalmistu peal üks vaht," nentis haldusfirma juht.