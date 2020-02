Õiguskantsler uurib Saaremaa jäätmevedu

Õiguskantsler pärib Saaremaa vallavalitsuselt aru, kuidas on jäätmevedaja ja jäätmevaldajate vahel sõlmitavas lepingus tagatud mõlema poole õiguste tasakaalustatus. Õiguskantslerile saadetud avaldusest nähtub, et osa Kuressaare elanikest ei ole rahul jäätmeveo korraldusega ja leiavad, et vald on survestanud elanikke leppima vedajaga kokku tingimustes, mis ei ole nende huvides.