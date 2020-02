Salava tähistas suure meresõitja avastust

27. jaanuaril kogunesid Saaremaa merekultuuriseltsi Salava liikmed möödunud aastast kokkuvõtet tegema. Kuna just neil päevil 200 aastat tagasi oli meie kunagine kaasmaalane avastusretkel Antarktika lähistel seilamas, siis pühendasime oma ürituse just sellele sündmusele.

Salava lõi 1996. aasta suvel grupp entusiaste. 2003. aastast alates on Lümanda ja Kihelkonna seltsi liikmetele korraldatud 235 üritust. Keskmiselt on üritusi aastas 10–15.

Maailma suure lumekõrbe avastamishetkedest jõudsime Tanel Tuuleveski suurepärase saavutuseni. Eestlaste ja saarlaste seas on olnud – ja nagu näha, tuleb ka uusi – oma ala fanaatikuid ja seiklejaid, kellest on ikka ja jälle põhjust rääkida ja keda meenutada.

Kelle jaoks ta töötas või elas? Et ta oma mälestusi täpselt ei dokumenteerinud, siis on aja jooksul palju fantaseeritud ja oletatud.

Jäime arvamusele, et fakti – ta on Lahetagusel sündinud ja esimesed kuus eluaastat siinmail elanud – ei saa keegi muuta ega eitada. Ülejäänud elu kulges mehel just nii, nagu aeg ja olud võimaldasid ning kujunesid. Eesti oli Vene keisririigi osa ja see riik oli võimeline saatma välja ekspeditsioone kogu 18. sajandi jooksul. Tegus ja ajalooline isik oli Belligshausen kindlasti, tema panus meresõitu oli hindamatu. Tänapäeval niisuguseid inimesi, kel oleks isu ja tahtmist sellistes oludes ja sellise laevaga lõunapoolust avastama sõita, vist ei leiduks. Aeg ja olud on muutunud. Kõik me elame omas ajas ning oma tegude ja inimeste keskel.