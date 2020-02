Alustab taas mentorklubi ettevõtjatele

2019. aastal osales klubis mentiina Mari-Liis Sink, kes leidis, et mentorklubi programm on üks ägedamaid, kus ta seni osalenud. "Esiteks on seal palju häid koolitusi ja kohti, kuhu muidu ei satuks," märkis ta. "Teiseks saab sealt nii mentorite kui mentiide seast omale nii palju uusi ning ägedaid tuttavaid-sõpru." Kolmas pluss oli Singi hinnangul ka see, et ideed, mida ta sealt kogus, olid suurepärased, ning tugi oma ettevõtte arendamiseks ja arenguks väga korralik. "Soovitan osa võtta, super kogemus!"