LUGEJA KÜSIB: Kuidas lõpetada töösuhe, kui töötaja ei allkirjasta dokumente?

Kui töötaja on saatnud teile kui tööandjale e-kirja, millest on võimalik järeldada, et töötaja soovib töösuhte üles öelda, siis on kirjalikku taasesitamist võimaldava vormi nõue täidetud. Kuna muid vorminõudeid peale kirjaliku taasesitamise võimaldamise pole ülesütlemisavaldusele esitatud, siis on töötaja saatnud teile kehtiva ülesütlemisavalduse.