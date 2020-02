Kuressaare haigla ümbrus upub parkijatemerre

Parkimisprobleemi on põgusalt arutatud haigla nõukogu tasemel. Nõukogu esimehe Kalle Laaneti sõnul on teema eriti ülal just praegu ja seda ilmselt põhjusel, et remondi tõttu kolis erakorralise meditsiini osakond (EMO) haigla vanasse ossa, kuhu pääseb Aia tänava poolt.