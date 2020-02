TS Laevade teenindusvaldkonna juhiks saab Ave Metsla

TS Laevade juhatuse esimehe Jaak Kaabli sõnul on klienditeeninduse valdkond ettevõtte jaoks strateegilise tähtsusega, selle arendamisega tuleb tegeleda järjepidevalt. “Ave Metsla valikul sai otsustavaks e-teenuste arendamise kogemus, kuna tehnoloogia areneb pidevalt ja TS Laevad soovib ajaga kaasas käia, et pakkuda kaasaegset teenust,” ütles Kaabel. “Usume, et koos Avega leiame uusi võimalusi klientide rahulolu kasvatamiseks ning saame jätkuvalt pakkuda parimat reisikogemust Eestis.”

Metslat inspireeris TS Laevadesse kandideerima võimalus ühildada kaks südamelähedast valdkonda – logistika ja teenindus. “Hindan kõrgelt, et TS Laevade üheks oluliseks fookuseks on klienditeeninduse kõrge tase, ja mul on hea meel, et saan oma kogemustega panustada selle edasisse arendamisse.”

Ave Metsla on omandanud rakendusliku kõrghariduse logistika erialal Tallinna tehnikakõrgkoolis ning tal on pikaajaline eelnev kogemus teenindusvaldkonnas, olles töötanud teenindusvaldkonna juhina riigiasutuses SMIT ning erinevatel teeninduse juhtimisega seotud ametikohtadel ettevõtetes AS Eesti Telekom, AS EMT ja AS Hansa Liising.