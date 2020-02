Arheoloog Marika Mägi sai teaduspreemia

Vabariigi valitsuse kinnitatud teaduspreemiate üheks laureaadiks on arheoloog Marika Mägi, kellele tõi tunnustuse 2018. aastal ilmunud monograafia “In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication across the Baltic Sea” (Idatee: Baltikumi roll Läänemere piirkonna suhtluses viikingiajal).