Millised on külavanema õigused ja kohustused?

Kas igal külal ikka peaks olema külavanem? Arvan, et küllap ilma saaks ka – ega siis külas elu seisma jää. Kuna vald on aga ellu kutsunud lisavõimaluse külaraha näol, siis tuleks need võimalused ära kasutada. Tõsi, külaraha pole teab mis suur, aga vähemalt on see mingi summa, millega saab midagi ette ära teha.

Uue valla sünniga seoses on avaldatud arvamust, et võim ja otsustamine on koondunud Kuressaarde ja “servade peal” eriti ei teata, mis keskuses tehakse. Ma ise arvan, et suurtel asjadel peab olema paikaloksumise aeg. Hinnata, kas asi toimib või mitte, saab ehk kolme-nelja aasta pärast. Mina ei ole suure vallaga seoses küll millegagi jänni jäänud.

See, et nii palju rahvast reedesel külaelu-teemalisel ümarlaual kokku sai, näitab, et asja vastu huvi on. Minu enda jaoks oli see infopäev siiski üsna tühi – räägiti jälle külavanema statuudist. See on aga juba kinnitatud ja enamik külavanemaidki juba valitud. Ümarlaual jagatud teavet programmide ja rahastamisvõimaluste kohta leiab aga üks ühele valla koduleheküljelt.

Mina ootasin pigem arutelu ja ettepanekuid külavanema õiguste, kohustuste ja ülesannete teemal. Lootsin, et saan vastused mõningatele oma küsimustele.

Ideaalvariant oleks muidugi see, kui külad saaksid oma asjadega ise hakkama, ilma vallavalitsuse uksi kulutamata. Kui on aga mure, kuidas peaksime vallaga suhtlema, kuhu oma e-kirjad saatma ning millist infot vallavalitsus külavanematelt ootab? Ehk tulevad need teemad arutusele järgmisel kokkusaamisel – oli see ju alles esimene. Jumet on sellistel kohtumistel aga kindlasti.

Praegu on külaelanike lemmikküsimus külavanemale: millal meie kruusateid hööveldama tullakse. Kui päris aus olla, ei oska ma sellele vastata. Seepärast saatsin valda ka küsimuse: millised meie külade teedest on valla ja millised riigi hallata ning milline on nende hoolduskava? Tööd tehakse ära, aga hea oleks teada, millal ja kus.