Usurahvas loodab ridaelamu ehitusega Reos alustada sel aastal

“Väga loodan, et sel aastal saame vedada krundile voolu, teha sissesõidutee ja maja vundamendi,” ütles kogukonnamaja ehitamise eestvedaja Anneli Tamme . Tema sõnul menetleb Saaremaa vald praegu ehitusluba. “Ma arvan, et järgmisel aastal võiks olla esimene maja katuse all.”

Ehitus seisab raha taga

Anneli Tamme rääkis, et kogukonnamajas elamise vastu tunnevad huvi inimesed, kes hakkavad jõudma pensioniikka, näiteks Haapsalust ja Soomest, teiste seas ka pastor, kes töötab Turu ülikoolis ja kellel on sidemed Saaremaaga.

Kogukonnamajad peaksid kandma hoolt, et elujõulised inimesed ei tunneks pensionile jäädes üksindust. “Mitte et neil poleks lapsi või omakseid, aga nad tahavad elada kogukonnana,” ütles Tamme, viidates, et iseseisvuse taastamise järel on Eestis “meie”-ühiskonnast hästi kiiresti saanud “mina”-ühiskond.