Saaremaale LHV pangakontorit ei tule

"See, et kõnetame üha rohkem kliente teistes Eesti piirkondades peale Tallinna, Tartu ja nende linnade lähiümbruse, tähendab eelkõige, et soovime inimestele üle Eesti, kindlasti ka Saaremaal, pakkuda oma teenuseid ja kutsuda nii inimesi kui ka ettevõtteid LHV panga kliendiks," ütles panga kommunikatsioonijuht Priit Rum. "Samas ei ole meil plaanis suurendada oma kontorivõrgustikku, vaid pakume teenuseid elektrooniliselt."

Praegu saab LHV klient Rumi sõnul pea kõike teha mobiiliäpi ja internetipanga kaudu, ka konto LHV pangas saab äri-klient avada mobiiliäpis. "Teine oluline samm on see, et lisaks muudele laenutoodetele pakume ka kodulaenu üle Eesti, see on inimestele kindlasti oluline," märkis Rum.