Töökoormuse vähendamine viis Salme kauaaegse spordijuhi töölt

Enne suurvalla teket tegid paljudes valdades sporditööd vabatahtlikud. Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna juht Aarne Põlluäär märgib, et mõnes vallas maksti selle töö eest ka lisatasu, kuid paberit selle kohta ei ole. Ka selliste väikeste ametikohtade loomine on vabatahtlike tasuta tööst samm edasi. Kahes piirkonnas – Salmel ja Valjalas –, kus seni töötas palgaline spordijuht, tõi töökorralduse muutus aga hiiobisõnumi.

Valjala spordijuht Pirgit Nuut töötas seni poole kohaga ja on otsustanud jätkata, kuid möönab, et eks temagi peab kord otsuse langetama. Töö veerand kohaga on tema sõnul ebamäärane asi. “Ma ei saa ju siis ühtegi üritust teha – ega neid kahe tunniga ei tee,” toob ta näite, kuidas töö tegelik maht ei klapi ametikoha suurusega. “Mulle on see solvav, kuidas minuga käituti,” ütleb Imbi Arge, kes polnud nõus veerand kohaga jätkama ning möödunud aasta lõpus ameti maha pani. Arge juhtimisel võitis Salme piirkond eelmisel aastal valla piirkondlikud mängud. Arge sõnul töötab spordijuht ka siis, kui teised puhkavad: õhtul, nädalavahetustel ja pühadel. Aarne Põlluääre sõnul püüab vald praegused sporditöötajate kohad täita ja siis vaadata, kuidas spordielu ülejäänud piirkondades korraldada.