Valjala saab uue kõnnitee ja tänavavalgustuse

Uus korralik kõnnitee on vajalik, kuna tänava ääres asuvad nii kool, lasteaed kui ka rahvamaja, kus käib palju rahvast. “Praegu peavad inimesed seal sõiduteel käima ja sõidutee on tegelikult suhteliselt kitsas. Kuna ka maanteekate on seal juba suhteliselt kehv, siis uuendatakse sedagi,” selgitas Kaasik.