Märten Pajunurm: uus peatreener hingab Kure vaimus

“Roman Kožuhhovski jalgpallifilosoofia ja mängule lähenemine on hoopis detailsem ja professionaalsem,” kinnitas Pajunurm. “Ta ei lähe närvi, ta teab meie võimeid ja sisendab positiivsust. Keelega ei ole probleeme olnud, sest ametialase leksikaga saab väljakul hakkama, pikemate juttude puhul on vene taustaga poisid tõlkimisel abiks.”

Märten Pajunurm ütles, et peatreener Roman Kožuhhovski plaanidega oli algul keeruline harjuda, sest ta nõudis uusi asju. Nüüd on aga kõik vajalik selles osas paika loksunud. “Mulle viiene liin meeldib, sest saame rohkem vabadust ja ka palliga mängida,” rääkis Pajunurm, lisades, et samas on vajadusel ka sõltuvalt vastasest võimekus mängida neljase kaitseliiniga.