Saaremaa VK teenis kodupublikule mängu Itaalia tippklubiga

Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžeri Hannes Sepa sõnul on Milano Powervolley näol tegu Itaalia 3.–5. võistkonnaga ja kuna sealne liiga on maailma tugevaim, siis näeb selles kohtumises võrkpalli absoluutset tipptaset.

“Kui tuua paralleel jalgpallist, siis oleks see sama, kui Manchester United tuleks mängima FC Kuressaarega,” tõi mänedžer välja põneva võrdluse, kuid lisas kohe, et see ei tähenda seda, et meeskond ei läheks nimekat vastast võitma.

“Aga sellist võrkpalli pole Saaremaal kindlasti varem nähtud. Kui Pärnu Võrkpalliklubi aastate eest meistrite liigas mängis, siis sai siin tugevate klubidega madistada, aga viimastel aastatel kohe kindlasti mitte. Kõike võib juhtuda ning ma usun ja loodan, et saal on rahvast täis, sest kui tuleb selline tippklubi, siis peaks pakutava võrkpalli vastu olema suur huvi.”

Kuna mängule on oodata väga palju publikut ja klubi soovib saalis luua suurepärase atmosfääri, siis paigaldavad korraldajad Kuressaare spordihoone saali lisatribüüni ja taraflex-põranda. “Teine mäng on seekord kodus ja see on ka paaris otsustav,” märkis Hannes Sepp. “Loodetavasti suudame 1500–1600 inimest ka saalis vastu võtta. Kindlasti tuleb mandriltki rahvast seda mängu vaatama ning 4. märts kell 19 tuleb endale kindlasti kirja panna ja tund aega varem saali tulla.”

Üks Itaalia meeskonna liidreid on Hollandi koondislane Nimir Abdel Aziz, keda toetavad veel mitmed teiste koondiste mängijad ja sellised tuntud nimed nagu Luka Basic, Jan Kazamernik, Nemanja Petric ja Aleksandar Okolic. Nimekas mees on ka ühtaegu Hollandi koondist ja Milanot juhendav Roberto Piazza.

Eelseisvat veerandfinaalkohtumist Itaalia suurklubi Milano Powervolleyga hindab Saaremaa Võrkpalliklubi president Toivo Alt kõrgelt. “Neid võita oleks midagi sellist, kui Kalev/Cramo võidaks CSKA,” pakkus ta.

“Aga kaotama me ei lähe ja iga mees tahab end tõestada. Toome sellise tipu koju ja saame rahvale näidata seda taset, mis seal maal mängitakse. ”