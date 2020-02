Eluaegsel sõrulasel jagub tegevust igasse päeva

Tegus sõrulane tuli ilmale Eesti Vabariigi sünnipäeval. Nõnda siis saab Mäe talu pererahvas tähistada kahte tähtpäeva korraga – nii perenaise sünnipäeva kui ka vabariigi aastapäeva. Mida juubilar ise oma tegemistest kõige tähtsamaks peab? Vastust ei tule kaua oodata. "Kutsusin kokku meesansambli. See sai nimeks Torgu Poisid. Herman Kask oli juhendaja. Mehed esinesid paljudes kohtades, esindades Sõrvemaad. Nendest on filmgi tehtud, mida ka välismaal näidatud," rääkis Aadussoo.

"Nii palju kiitust ja kallistamisi, nagu ma sel päeval seal registreerimislaua taga sain, pole ma eluilmaski saanud," rääkis Aadussoo Saarte Häälele. "Kõik nad olid nii tänulikud, et selline kokkutulek toimus. Nad kiitsid, et Jämaja surnuaed on nii ilus ja korras, et Mõntu sadam on nii kaunis ning nii hästi hooldatud."