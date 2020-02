Keskkonnaamet ei luba Põdustesse parki rajada

Vallaarhitekt Mark Grimitliht ütles, et idee rajada Paju tn 4 maaüksusele park on seotud sooviga siduda Saaremaa noored tugevamalt kodukohaga. See, kui noored saavad ise oma keskkonda luua, on üks võimalus sidet tugevdada. Mõtte jätkuna uuris vallavalitsus, kas lapsed võiksid pargi kasvama panna Põdustesse, mis oleks ühtlasi hubane puhverala luhaniidu ja Aia tänava vahel. Keskkonnaamet ei pidanud pargi rajamist Põdustesse võimalikuks, kuna see kahjustab luhaniitu ja on vastuolus Põduste luha hoiuala kaitse-eesmärkidega.