Torm tõstis mere sängist välja

Ilmateenistuse hüdroloogia osakonna andmeil oli veetase kõrgeim pühapäeva varahommikul kell 2, kui vesi tõusis 114 cm üle Amsterdami nulli. Kriitiline veetaseme piir on 170 cm. Sadamakapten Oskar Jõgi, kelle juhitavas Kuressaare sadamas olid ujuvsillad mõnel pool suisa vee all, ei mäleta enda sõnul, et pärast 2005. aasta jaanuaritormi oleks vesi nii kõrge olnud. Ilmateenistuse osakonnajuhataja Jaana Põldnurga sõnul on veetase viimasel 13 aastal olnud kolmel korral kõrgem kui nüüd. Jaanuaris 2015 ulatus Roomasaares veetase 137 sentimeetrini, novembris 2008 ja 2010 oli veetase vastavalt 120 ja 121 cm. 2005. a jaanuaritormi aegseid näitusid Roomassaare kohta ei ole, kuna siis seal ametlikult veetaset ei mõõdetud. Virtsus oli toona veetase 215 cm üle Amsterdami nulli. Eilseks oli Roomassaare veenäit langenud juba 65 cm tasemele.