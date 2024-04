Tallinna Sadama opereeritavasse Saaremaa sadamasse on broneeritud seitse kruiisilaevakülastust, esimene neist saabub Saaremaale 7. juulil.

Kokku on sel aastal Eestisse oodata 100 kruiisilaevakülastust, neist 11 peatuvad Tallinnas kaks päeva. Kõige suuremad laevad sel hooajal on Britannia ja Sky Princess, mis on 330 meetrit pikad ja mahutavad ligi 3000 reisijat.