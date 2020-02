Kohus mõistis naise süüdanud mehele pika karistuse

Pärnu Maakohus arutas kriminaalasja kolmeliikmelises koosseisus ehk koos rahvakohtunikega avalikul kohtuistungil. Kohtus Rein süüd ei tunnistanud. Ta ütles et naise süttimine oli õnnetus, ämmale lihtsalt käratas, et viimane ei segaks ja et kuuris olev on lõheaine sai ta teada umbes 1,5 nädalat tagasi ennem selle äravõtmist politsei poolt. Eelnevalt arvas Rein, et lõhkeaine puhul on tegemist mingi määrdega.