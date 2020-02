HOBI ⟩ Mis on külateatri näitleja tasu? Sära vaataja silmades

Juhuslik kutse viis Toivo Prostangi kiindumuseni, mida nüüdseks juba pea kaks aastakümmet on ainult tugevamaks muutnud. Hea seltskond, võimalus end proovile panna ja muidugi edevus – need on põhjused, mis meest nii tugevasti Taritu tubateatri küljes kinni hoiavad.