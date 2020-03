Saarlased saavad maksuametilt tagasi ligi neli miljonit eurot

Teatavasti ei ole kõik võimalikud maksustatavad tulud tuludeklaratsioonis juba eeltäidetud. Martinson märkis, et kui on vaja lisada mõni tululiik, näiteks välistulu, metsamaterjali ja raieõiguse müük, kasu vara võõrandamisest, tullakse ka siis deklaratsiooni esitamiseks büroosse kohapeale nõustamist saama. Samuti tulevad kohale füüsilisest isikust ettevõtjad, et oma ettevõtlust deklareerida ja tuludeklaratsioon esitada.

Martinson tõi veel välja, et eelmise aasta lõpus vastuvõetud tulumaksuseaduse muudatus võimaldab 2018. ja 2019. aasta neljandas kvartalis väljamakstud sünnitus- ja lapsendamishüvitiste ning koondamishüvitiste saajatel taotleda tulumaksu ümberarvestust nende hüvitiste osas, mida makstakse väljamakse tegemisele järgneva aasta eest. "Seega küsitakse arvamust, kas maksuarvestus on soodsam ning millistes summades tulu ja tasutud tulumaksu summasid muuta," sõnas Olev Martinson.

Kasutamata jäänud maksusoodustusi on aga võimalik üle kanda abikaasale. "Arusaamatusi on tekitanud maksuvaba tulu üleandmise suurus, sest üleandmise õigus tekib juhul, kui üks abikaasa on teeninud aasta jooksul kuni 2160 eurot," selgitas büroo juhtivkonsultant. "Teatavasti aga on maksuvaba tulu aastas suurem ehk kuni 6000 eurot."