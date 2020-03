Hakkpuidu hind on korralikult tõusnud

Soojafirma juhatuse liikme Paul Leemeti sõnul on hind tõusnud ka mujal Eestis. "Hakke hinda mõjutab meil kindlasti see, kui suures koguses ja millise hinnaga on võimalik seda eksportida," selgitas Leemet.

Metsamajandusega tegeleva Reta Puidu juhatuse liikme Andres Kirstu hinnangul on jutt 40-protsendisest hinnatõusust vahest väike liialdus, pigem on tõele lähemal 20–30 protsenti. "Paljud soojatootjad meil Eestis ja teistes Läänemerd ümbritsevates riikides on fossiilsetelt kütustelt läinud üle taastuvenergiale ning nõudlus energiapuidu järele on seetõttu kasvanud," ütles Kirst.