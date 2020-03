Hirm Orissaares: kultuurimaja pannakse kinni

Ehitusprojekt valmis juba aastal 2018 ja läks maksma 12 000 eurot. Eelarvestrateegias on kultuurimaja remondiks raha olemas üle 300 000 euro, kuid seda on Viljaste sõnul vähe. "Hanked peaksid juba käima või vähemalt olema ettevalmistamisel," kirjutab kultuurimaja juht.

Orissaare osavallakogu esimees Silvi Teesalu on Viljaste murega kursis. "Väga õige, et ta selle kirja kirjutas," arvas Teesalu ning lubas probleemi valla tasandil üles võtta. Asjad peab liikuma saama ning isegi kui raha on vähe, tuleb Teesalu sõnul arutada, mida selle summaga teha saab.