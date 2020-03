ASJA LUGU ⟩ Kuressaare linnapea ametikett mahutab veel neli nime

Tellijale

1990. aasta 1. oktoobri pidulikud sündmused Kuressaare raekojas on jõudnud kulminatsioonini. Äsja Saarepiigaks valitud Tiiu Saak sirutab ülemnõukogu presiidiumi esimehele Arnold Rüütlile kandiku särava ametiketiga. "Mul on veel protseduuriline ülesanne, et niisugune ametiraha, mis oleks linnapeal alati kaelas, kui ta täidab oma protokollilisi ametiülesandeid," lausub Rüütel oma tavapäraselt heatahtlikul ja pisut segasel moel.