Elektriautod püsivad veel rivis

"Just vuras akna alt mööda," vastas Muhu vallavanem Raido Liitmäe Saarte Hääle küsimusele, kuidas Muhu elektriauto tehnoloogiline tervis on. "Esimesed akud jätkuvalt kestavad, kuigi mahtuvus on pisut vähenenud," lausus ta.

Vallavanem nentis, et talvel on sähkas külmavõitu ja sinna väga palju ei mahuta. Seetõttu on koduhooldajail ka bensiinimootoriga auto kõrval. Muhulaste jaoks on elektriauto pisut problemaatiline ka seetõttu, et Kuressaares käimine on tülikas, sest aku ei pea otsa vastu. Liitmäe lisas, et ekstra kulutusi pole vald pidanud elektriautole tegema ja rahaliselt on see kindlasti soodsam kui bensiinimasin.

Võiks siiski olla bensiinisõiduk

Mustjala teenuskeskuse juhataja Kalle Kolter sõidab kaheksa aastat tagasi toonasele Mustjala vallale eraldatud elektriautoga iga päev. 900 kilomeetrit kuus tuleb ära, ühe laadimisega kannatab sõita 60–70 kilomeetrit. "Väike aku on vist vahetatud, suur aku on sama," ütles Kolter.

Mustjalas hoitakse elektriautot öösiti garaažis, kus masinat ka laetakse. "Õuest lumehangest me autot ei võta, seepärast on asi pire parem," lausus Kolter. Samas on Mustjala kauge kant ja suure piirkonnaga. Paar-kolm korda on aku jaks seetõttu enne kojujõudmist raugenud ning sõitjad teeserva jätnud. Seda on ette tulnud pikematel Kuressaare otstel, kui sõiduk on mingil põhjusel jäänud linnas laadimata. "Kuu aega tagasi just juhtus, et jäime teele," rääkis Kolter.

Kolteri sõnul võiks Mustjalas elektriauto asemel olla ikkagi bensiinisõiduk. "Kuressaares küll teed suts siia, suts sinna. Aga meil on otsad pikad," lausus ta.

Leisis kasutavad elektriautot põhiliselt koduhooldajad, kuna neil on suhteliselt lühikesed sõidud. "Eks ta toimetab veel küll, aga ega temaga väga sõita taheta. Pikki maid enam läbida ei saa, hakkab ära väsima," tõdes teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel.

"Aga ega meil väga suurt puudust iseenesest ole. Lastekaitsespetsialist, kes on hästi liikuv inimene – tema sai nüüd uue auto, sotsiaaltöötajate käsutuses on meil Citroën Berlingo. Ja kui tõesti tarvis, teeme vajadusel sõidu ära ka oma autoga," lausus Pärtel.

Kõik elektriautod on kasutuses

Saaremaa vallavalitsuse transpordi peaspetsialisti Martin Kulderknupu andmeil on valla sõidukipargis praegu 22 elektriautot ja kõiki ka kasutatakse. Pooled neist on Kuressaare Hoolekande koduhooldajate käes ning ülejäänud ristkasutuses koduhooldajate ja sotsiaaltöötajate vahel. "Autode üldine tehniline olukord on hea, mõnel oleme aku garantiikorras välja vahetanud, aga kui sõidukeid regulaarselt hooldada, siis tehnika kestab. Hoolduskulud on siiani olnud mõistlikud," rääkis ta.

Ühtegi autot vald ära müünud ega maha kandnud ei ole. "Otsene tagasiside kasutajatelt on olnud erinev, mõni kiidab, teised ütlevad jällegi, et sõiduulatuse tõttu on vaja hoolikalt oma marsruute planeerida," tõdes Kulderknup.