Maa kasutusvalduse tasu võib suureneda kaheksa korda

Paljud väiketootjad ei ole kindlasti valmis sellist kasutusvalduse tasu maksma, mistõttu lepingud jäävad pikendamata. Eelduslikult pannakse need kasutusvalduse alt vabanevad maad sellisel juhul enampakkumistele, misjärel need liiguvad suurte põllumajandusettevõtete kasutusse, kuna need on võimelised enampakkumistel kõrgemaid hinnapakkumisi tegema.