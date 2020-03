FC Kuressaare tegi avalöögi Levadia vastu

“Kuigi kaotasime, olen kokkuvõttes mänguga siiski rohkem rahul,” märkis peatreener Roman Kožuhhovski, lisades, et meeskond ei väärinud tegelikult kaotust. “Olen rahul, sest nägin meeskonda, kes julgeb domineerida ja palliga mängida. Kiidan ka meie fänne, kes läbi kogu kohtumise meid väga hästi toetasid.”

Tallinnas Sportland Arenal mängitud kohtumist asusid võõrustajad juhtima 19. minutil, kui Oleksandr Safronov edestas nurgalöögist tulnud palliga mängimisel Kuressaare kaitsjaid ja tegi seisuks 1 : 0.

“Meil oli mängus üks 10–15-minutiline kehv lõik ja vastane kasutas selle ära,” selgitas peatreener. “Siin andis tunda see, et meil oli reede õhtul hilja veel trenn ja kui järgmisel päeval on mäng, siis annab see tahes- tahtmata tunda ja julgen värava-olukorra kanda just selle arvele.”

40. minutil jäi Levadia vähemusse ja teisel poolajal oli mäng Kure kontrolli all, kuni Marco Lukka sai 68. minutil teise kollase kaardi ja meeskond jäi samuti kümnekesi. Seejärel mäng võrdsustus ja pisut teravamad olukorrad olid Levadial.

“Olime ülekaalus, mängides kindlasti domineerivamat poolt,” leidis Roman Kožuhhovski. “Pärast meie punast kaarti andsime küll korraks initsiatiivi ära ja see tuli sellest, et kohanemine ümberkorraldustega võttis aega.”

Meeskond sai ka kaks täiendust. Kuigi Rasmus Saar oli vahepeal juba FC Flora mängija, liitub 20-aastane äärekaitsja oma arengut silmas pidades siiski taas FC Kuressaarega.

“Leidsime koos FC Floraga, et Rasmuse arengut silmas pidades on parem anda talle võimalikult palju mänguminuteid võimalikul kõrgel tasemel,” selgitas FC Kuressaare president Priit Penu.

Rasmus Saar ütles, et hooajaeelne ettevalmistus FC Floraga möödus tema jaoks väga hästi ning on oluline, et ta oli terve. Nüüd on vaja ka hooajal samamoodi jätkata. “Füüsiliselt olen kindlasti juurde pannud,” märkis 20-aastane äärekaitsja, lisades, et tema vanuses on tähtis mängida, muidu võib areng seisma jääda.

Peatreener Roman Kožuhhovski on Rasmus Saare liitumise üle õnnelik. “Ma lootsin juba varem tema liitumist. Olen väga rahul, sest saame hea mängija ja tugevama konkurentsi,” lausus ta.

Kuna FC Kuressaare esindusmeeskond endale Magnus Karofeldi kõrvale teist väravavahti ei leidnud, sai ettepaneku appi tulla sügisel oma loobumisest teatanud Roland Kütt.

“Meeskond palus mul pool aastat veel nendega olla,” ütles Roland Kütt. “Olin tegelikult selleks võimaluseks valmis, sest nägin protsessi jälgides, et Magnuse kõrvale ei ole kedagi tulemas. Sügisel oma loobumisest teatades püüdsin omalt poolt kaasa aidata, et klubi teeks väravavahtide osas sammu edasi, aga paraku see ei õnnestunud.”