Pöide esindajad: vallavõim käitub meie inimestega inetult

Saarte Häälele ütles osavallakogu juht Õnne Sööt, et ei saanud jätta Pöide kandi inimesi otseselt ja valusalt puudutavale otsusele reageerimata. Tema sõnul tõusis Pöide kandi rahvas selle uudise peale nii-öelda tagajalgadele.

"Inimesed ei mõista, mis toimub – mispärast oleme meie vallavalitsusel niimoodi hambus, miks meile niimoodi tehakse," rääkis Sööt. "Olen kuulnud isegi arvamust, et saame selle vana taaga oma kaela sellepärast, et Pöide valla juhid Saaremaa vallaga ühinemisele vastu seisid."

Sööt leiab, et vallavalitsus on Pöide kandi inimestega käitunud inetult, tehes sealseid inimesi puudutavaid otsuseid ilma selle piirkonna esindajatega arutamata.

Samuti leiab ta, et ühest inimesest raamatukogu tööd juhtima ja infot jagama ei piisa. "Oleme seda meelt, et nii palju kui võimalik, tuleb maal töökohti säilitada," kinnitas Õnne Sööt. "Kui maal järjest kõike sulgeda ja kokku tõmmata ning töökohti koondada, siis ühel hetkel sureb see kant lihtsalt välja."