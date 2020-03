Lümanda vallamajast saab Lahhentagge keskus

Hoonestusõiguse alal asuvad endine 250-ruutmeetrine vallamaja ja 87-ruutmeetrine tõllakuur. Hooned on kasutamiskõlblikud. Pakkumise alghind oli 1500-eurone aastatasu. Samuti on võitjal kohustus investeerida kinnistusse kolme aastaga 30 000 eurot.

Lisaks oma väiketootmisele on Virki sõnul plaanis avada Lümandas omanäoline maitseelamuskeskus, kus külastajad saavad ise Saaremaa loodust maitsta ja neid maitseid kokku segada. Külastuskeskused on Lahhentagge-taoliste tootjate võimalus saada osa turismituludest. Mitmed Briti destilleerimisvabrikud teenivad üle 50 protsendi oma tuludest tehase juures asuvatest külastuskeskustest.

Virki ütles, et 1890-ndatel valmides oli see maja vallakeskuseks ka Lahetaguse küla rahvale. Seega igati sobilik maja nende just selles külas tegutseva ettevõtte koduks.