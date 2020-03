Jäätmefirma jättis maaettevõtja prügi koerte tõttu vedamata

“Kolm aastat ei ole probleemi olnud ja nüüd oli probleem,” ütles Priit Lulla, kelle prügikonteineri Ragn-Sellsi prügiveoki juht lahti olnud koertele viidates 5. märtsil tühjendamata jättis.

Lulla sõnul on prügivedaja meelemuutus arusaamatu, sest seni pole samad lahti olnud koerad samale firmale endast ohtu kujutanud.

Lepingu järgi loetakse tühisõiduks olukorda, kus jäätmevaldaja ei võimalda jäätmevedajal juurdepääsu jäätmemahutile.

“Lepingus ei ole kuskil kirjas, et koerad peavad kinni olema, on kirjas, et tööd ei ole tohi olla takistatud,” sõnas Lulla.

Kui lepingus käib jutt takistamisest, siis peaks koer ka tegelikult takistama, olema agressiivne ja ründav. Kui koer ei ole agressiivne, siis ta konteineri tühjendamist ju ei takista.

“Ma saan aru, et lõrisev ja ründav koer on takistuseks, aga kas näiteks magav koer on mõjuv põhjus lepingu mittetäitmiseks?” küsib Lulla.

Tema hinnangul tõlgendab prügivedaja olukorda meelevaldselt ja kasutab ebamäärase sõnastusega lepingupunkti enda kasuks ära: “Siin külapeal oli vist viiel perel sama probleem olnud, et koer oli lahti ja prügi jäi viimata.”

Lulla kinnitusel on tema kaks Alaska lambakoera väga rahumeelsed. “Ma ei hoiaks neid muidu lahti, sest mul käib siin iga päev kalaostjaid,” selgitas Priit Lulla, kelle kodu asub otse Aquamyk OÜ kalakasvanduse kõrval.

Järgmine kord tuleb prügiauto Lulla majapidamisse 19. märtsil ja siis lubas ta koerad tuppa kinni panna või ise koerte juures olla. Jäätmeid kogub ta seni kalakasvanduse konteinerisse.

Küllap tundus ohtlik

Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et küllap tundus siis prügiveoauto juhile magav koer potentsiaalselt ohtlik ning ta ei tahtnud riskida koera võimaliku rünnaku ohvriks langemisega. Oma territooriumi valvava koera käitumine võib olla ettearvamatu ja samas muutlik.

“Ka ründav koer suure tõenäosusega vahepeal magab,” nentis Holm, kelle sõnul võis autojuhil olla varasemast koertega halbu kogemusi. Või siis oli tegu uue autojuhiga, kes polnud Kanissaares varem käinud.

Bert Holmi sõnutsi ei saa eeldada, et kõik prügiautojuhid, postiljonid ja kiirabimeedikud tunnevad läbi ja lõhki kõikide oma tööpiirkonna lemmikloomade iseloomu ja harjumusi.

Seega, tõdes Helm, kui koera ei saa veopäevaks kinni panna, siis tuleks konteiner tõsta koera valvatavast territooriumist väljapoole.

AS-i Ragn Sells turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti ütles, et töötajate ohutuse tagamiseks palutakse klientidel tuua konteinerid tühjenduspäeval tänava äärde. “Meie autojuhid, kes päevas tühjendavad 300 konteinerit ja kes samuti soovivad igal õhtul tervena oma pere juurde naasta, on selle eest väga tänulikud.”

Tema sõnul on esinenud juhtumeid, kus Ragn-Sellsi autojuhid on tööülesannete täitmisel sattunud koduloomade rünnakute ohvriks või pääsevad koduloomad avatud väravast välja.

Prügimees käitub samuti

“Ka meie oleme loomasõbrad ja paljudel Ragn-Sellsi töötajatel on kodus koerad. Samuti teame ka seda, et koerad peavad koduhoovi oma territooriumiks, mida vajadusel on vaja kaitsta, ning teame ka seda, et loomad võivad olla ettearvamatu käitumisega,” rääkis Pesti.

Lääne-Saaremaal korraldatud jäätmeveoga tegeleva Prügimees OÜ tootmisjuht Urmas Meerits ütles, et ka nemad jätvad lahtiste koertega majapidamisest prügi vedamata.

“Kas teie oskate koera näo järgi öelda, milline koer tuleb kallale, milline ei tule?” küsis Meerits. Mandril on prügivedajad saanud tema sõnul koerte käest nii tugevalt pureda, et vajasid mitu kuud haiglaravi. “Need ei ole niisama naljaasjad.”