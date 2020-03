Emaettevõte likvideerib Astes tegutseva Sarmeti

Ettevõtete infot ja statistikat avaldavates veebikeskkondades on Soome kapitalil põhineva OÜ Juveel tütarfirma andmete juurde märgitud sõna “likvideerimisel”.

“OÜ Sarmet on tõesti likvideerimisel,” kinnitas nii OÜ Juveel kui ka Sarmeti juhatuse liige Mart Mikli . Sarmet OÜ likvideerimise põhjust ja seda, kas Aste tehas suletakse, Mikli kommenteerida ei soovinud.

Mullu IV kvartalis töötas Sarmetis 14 inimest. Küsimusele, mis saab ettevõtte töötajatest, vastas Mart Mikli: “Kui firma on likvideerimisel, siis nad selle firma töötajateks loomulikult jääda ei saa.”

Väärisesemeid tootev tsehh on Astes tegutsenud ligi 60 aastat. 1961. aastal asutati seal Tallinna juveelitehase tsehh. OÜ Sarmet asutati 1997. aastal. Sarmeti põhitegevus on uushõbedast hõbetatud ja osaliselt kullatud lauatarvete tootmine. Olulisel kohal on olnud ka mitmesuguste allhanketööde tegemine nii Eesti kui ka Soome firmadele.