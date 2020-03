Kaljo Tanneberg käib võrke laskmas kepi najal

Kuusnõmmel hakkas Kaljo sigu ja kanu pidama, kasvatas kartulit ja käis kalal. Nii umbes aastat kümme tagasi hakkas teda painama jalavalu. Tuli välja, et veri ei tahtnud enam hästi ringi käia. Nüüdseks on Kaljul kolm operatsiooni seljataga. Postkast asub teeristis 370 meetrit majauksest. Sõltuvalt päevast võib see talle olla väga vaevaline teekond.